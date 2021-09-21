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США

Трамп передбачив, що США стануть країною «третього світу»

Гліб Парфененко
Трамп передбачив, що США стануть країною «третього світу»

Колишній президент США Дональд Трамп передбачив перетворення Америки в країну “третього світу” через міграційну кризу на кордоні з Мексикою. Його слова цитує журнал Newsweek.

Заява екс-голови Білого дому була зроблена на тлі зростання потоку біженців, що прибувають із сусідніх країн. За останніми даними, у прикордонному місті Дель Ріо накопичилося близько 16 тисяч прохачів притулку в США. Більшість із них – громадяни Гаїті, які хочуть отримати “тимчасово захищений статус” від американської влади, щоб не повернутися на свою батьківщину, спустошену після землетрусу.

«На нашому кордоні ніколи не було нічого подібного до того, що відбувається зараз. Мільйони людей вже прибули, але кількість людей які прибули набагато більше!» – підсумував він.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що після інавгурації Джо Байдена Сполучені Штати «пішли під укіс», тому через три роки країні настане кінець.

Раніше Dip повідомляв, про прохання губернатора Техасу до Джо Байдена ввести надзвичайний стан у штаті.

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