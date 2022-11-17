Франція посилює прикордонний контроль з Італією через суперечку

Прикордонний контроль між Францією та Італією був знову жорсткішим, оскільки між двома країнами виникла суперечка з міграційного питання. Про це повідомляє інтернет-видання InfoMigrants.

Минулими вихідними французька влада вирішила посилити поліцейський контроль на своєму південно-східному кордоні з Італією. Таке рішення було ухвалено після дипломатичної суперечки між сусідніми країнами, викликаної відмовою італійців надати дозвіл на швартування рятувального судна Ocean Viking з мігрантами.

Після дипломатичного скандалу Франція вирішила направити додатково 500 офіцерів для проведення прикордонних перевірок у десяти різних пунктах перетину кордону з Італією.

Щойно це було зроблено, черги на північному прикордонному переході з італійської сторони почали зростати.

Як повідомляє InfoMigrants, міністр Франції у справах Європи Лоуренс Бун назвала кордон Франції з Італією «закритим» та пообіцяла запровадити паспортні перевірки, причому не лише тих, хто перетинає кордон на автомобілях, а й пасажирів поїздів, які курсують між двома країнами.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у свою чергу заявила, що її країна більше не буде першою, яка б дозволила в’їзд на свою територію мігрантам, яких потім рятують приватні рятувальні судна.

Незабаром після того, як прем’єр-міністр Мелоні зробила таку заяву, італійська влада відмовилася прийняти чотири рятувальні судна з біженцями. Зрештою, мігрантів, які перебували на трьох суднах, висадили на берег, а четверте з 234 людьми на борту — Ocean Viking — застрягло в морі на три тижні і так і не дочекалося «запрошення» на захід у порт. “Вікінг” почав віддалятися від італійських вод і взяв курс на Францію.

У четвер вранці Міністерство внутрішніх справ Франції оголосило, що дає дозвіл рятувальному судну Ocean Viking пришвартуватися в Тулоні, на півдні країни, і засудило рішення Італії. Французький уряд розцінив відмову Італії прийняти Ocean Viking як неприйнятну.