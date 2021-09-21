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США

Губернатор Техасу закликав Байдена оголосити надзвичайний стан через наплив мігрантів

Гліб Парфененко
Губернатор Техасу закликав Байдена оголосити надзвичайний стан через наплив мігрантів

Губернатор Техасу Грег Ебботт надіслав листа президенту США Джо Байдену із закликом оголосити надзвичайний стан у зв’язку з притоком нелегальних мігрантів на територію американського штату.

Приводом для звернення стали події в прикордонному містечку Дель Ріо, на околиці якого накопичилося близько 16 тисяч прохачів притулку в США, які проживають без елементарних зручностей під автомобільним мостом під час очікування реєстрації прикордонними службами.

“Я прошу вас видати надзвичайну декларацію для штату Техас з огляду на триваючу прикордонну кризу, яка набула таких масштабів і тривалості, що 31 травня 2021 року я офіційно визнав ситуацію катастрофою”, – йдеться у повідомленні. каже.

Ебботт каже, що мігранти, які потрапили до США з Мексики через річку Ріо-Гранде, потребують їжі, води та ліків, які державні органи не можуть їм надати. За його словами, населення імпровізованого табору з 15 до 18 вересня зросло з чотирьох до 16 тисяч осіб, на яких припадає всього 64 прикордонників.

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