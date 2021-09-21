Губернатор Техасу закликав Байдена оголосити надзвичайний стан через наплив мігрантів

Губернатор Техасу Грег Ебботт надіслав листа президенту США Джо Байдену із закликом оголосити надзвичайний стан у зв’язку з притоком нелегальних мігрантів на територію американського штату.

Приводом для звернення стали події в прикордонному містечку Дель Ріо, на околиці якого накопичилося близько 16 тисяч прохачів притулку в США, які проживають без елементарних зручностей під автомобільним мостом під час очікування реєстрації прикордонними службами.

“Я прошу вас видати надзвичайну декларацію для штату Техас з огляду на триваючу прикордонну кризу, яка набула таких масштабів і тривалості, що 31 травня 2021 року я офіційно визнав ситуацію катастрофою”, – йдеться у повідомленні. каже.

Ебботт каже, що мігранти, які потрапили до США з Мексики через річку Ріо-Гранде, потребують їжі, води та ліків, які державні органи не можуть їм надати. За його словами, населення імпровізованого табору з 15 до 18 вересня зросло з чотирьох до 16 тисяч осіб, на яких припадає всього 64 прикордонників.