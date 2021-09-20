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Понад десять тисяч мігрантів утворили ціле місто на кордоні Мексики і США (Фото)

Сім’ї з дітьми мають жити під мостом на кордоні біля Сьюдад-Акуні без необхідної кількості питної води та їжі.

Гліб Парфененко
Понад десять тисяч мігрантів утворили ціле місто на кордоні Мексики і США (Фото)

Понад десять тисяч мігрантів утворили ціле місто прямо під мостом на кордоні Мексики та США у районі Сьюдад-Акунья. В основному це мігранти з Нікарагуа, Венесуели, Гаїті і навіть Куби.

Понад десять тисяч мігрантів утворили ціле місто на кордоні Мексики і США (Фото)
BBC

Влада Сьюдад-Акунья і розташованого по іншу сторону кордону від нього в Техасі американського містечка Дель Ріо оцінюють ситуацію як надзвичайну. Пункти пропуску не можуть швидко зареєструвати таку велику кількість людей, багато з яких прибули на кордон з дітьми. У більшості з них обмежений запас води та їжі. Санітарних умов, організованих тут в похідному порядку, теж всім не вистачає. До того ж температура повітря вдень піднімається до 37 градусів за Цельсієм.

Понад десять тисяч мігрантів утворили ціле місто на кордоні Мексики і США (Фото)
BBC

Тисячі мігрантів намагаються нелегально в’їхати в Сполучені Штати через кордон. Протягом серпня прикордонні служби США заарештували майже 200 тисяч незаконних порушників кордону. У той же час ті, кому вдалося потрапити в Техас, іноді потайки повертаються в Мексику ночами, щоб запастися їжею.

Понад десять тисяч мігрантів утворили ціле місто на кордоні Мексики і США (Фото)
BBC

Багато в чому приплив мігрантів до американського кордону пояснюється тим, що багато іноземців вважають, що з приходом демократів до Білого дому імміграційні закони та правила стануть менш жорсткими, а шанси бути прийнятими до Сполучених Штатів Штати збільшаться. У той же час адміністрація Байдена піддається критиці з обох сторін: республіканці звинувачують президента в тому, що саме його імміграційна політика привела до кризи на кордоні, а члени Демократичної партії вважають, що Білий дім недостатньо робить для допомоги мігрантам.

Понад десять тисяч мігрантів утворили ціле місто на кордоні Мексики і США (Фото)
BBC

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