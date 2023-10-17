Німеччина повертає стаціонарний контроль на кордонах з кількома країнами ЄС

Після тривалих вагань уряд Німеччини вирішив повернути стаціонарні прикордонні пункти контролю на додаткових ділянках кордону. Глава МВС Ненсі Фезер повідомила Європейську комісію про запровадження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією.

Як повідомляє видання Welt, спочатку контроль на кордонах запроваджено на 10 днів починаючи з 16 жовтня, проте може бути продовжено загалом на строк до двох місяців. При цьому контроль на сухопутному кордоні з Австрією, який діє з 2015 року, буде повторно продовжено ще на шість місяців.

За даними МВС, це означає, що Федеральна поліція тепер може використовувати на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією ті ж ресурси, які вона вже давно використовує на кордоні з Австрією.

Зазначається, що протягом останніх кількох тижнів значно активізувалися завуальовані обшуки по всій прикордонній зоні, а на їх території здійснюється спільне патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії. Зі Швейцарією вже існує спільний план дій.

“Бізнес контрабандистів стає все жорстокішим і безпринципнішим. Жахлива загибель семи людей, які були переправлені незаконно через німецько-австрійський кордон у п’ятницю ввечері, глибоко вразила нас”, – сказала Фезер.

Вона додала, що Німеччина потребує “ефективного обмеження нелегальної міграції, щоб полегшити навантаження на наші муніципалітети”.

За даними МВС, з початку цього року федеральна поліція вже виявила близько 98 тисяч несанкціонованих в’їздів до Німеччини. У 2022 році їх було загалом близько 92 тисяч.