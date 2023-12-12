Число незаконних перетинів кордону ЄС стало рекордним

Нинішнього року кількість незаконних перетинів кордону з ЄС стала рекордною з 2016 року. Про це повідомляє агентство ЄС із безпеки зовнішніх кордонів Frontex.

Так, за перші 11 місяців цього року кордон із Євросоюзом незаконно перетнули 355 300 осіб, що є максимальним показником з 2016 року. Більшість нелегалів обирало маршрут через Центральне Середземномор’я – понад 152 200 випадків. На маршруті через Ла-Манш у 2023 році по обидва боки було виявлено приблизно 58 300 незаконних перетинів кордону.

«Морські переходи, як і раніше, пов’язані з небезпеками для людей, які здійснюють нелегальну міграцію. Цього року в Середземному морі зникли безвісти 2511 осіб. Переважна більшість із них подорожувала небезпечним Центрально-Середземноморським маршрутом», — уточнює агентство.

За даними Frontex, безпрецедентне зростання нелегальних перетинів кордону ЄС спостерігається вперше з того часу, як агентство почало збирати дані в 2009 році: кількість тих, хто прибув у листопаді, різко збільшилася більш ніж на 500% порівняно з аналогічним місяцем минулого року і склала майже 4 700 осіб.