Одна із країн ЄС подвоює зарплати для мігрантів: де і скільки платитимуть

Уряд Швеції ухвалив рішення про збільшення вдвічі вимог до зарплат трудових мігрантів.

Про це заявила міністр міграції Швеції Марія Малмер Стенергард, зазначивши, що таким чином уряд має намір покінчити з низьким рівнем оплати праці, повідомляє Euractiv.

“Це важлива частина зміни парадигми, яку ми реалізуємо у сфері імміграції”, – заявила міністр.

Вимоги до доходу для трудових іммігрантів буде підвищено з 13 000 шведських крон (1238 євро) на місяць до 26 560 шведських крон (2534 євро).

Робота у Швеції

У 2022 році Швецією було надано понад 24 000 дозволів на роботу порівняно з приблизно 9 000 дозволами на проживання для претендентів на захист.

Згідно з прогнозом Міграційного агентства, у 2023 році очікується, що 100 тисяч іноземців звернуться за дозволом на роботу у Швеції.