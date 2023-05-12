Всі розділи
ГоловнаТуризмОдна із країн ЄС подвоює зарплати для мігрантів: де і скільки платитимуть
ТуризмШвеція

Одна із країн ЄС подвоює зарплати для мігрантів: де і скільки платитимуть

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Одна із країн ЄС подвоює зарплати для мігрантів: де і скільки платитимуть

Уряд Швеції ухвалив рішення про збільшення вдвічі вимог до зарплат трудових мігрантів.

Про це заявила міністр міграції Швеції Марія Малмер Стенергард, зазначивши, що таким чином уряд має намір покінчити з низьким рівнем оплати праці, повідомляє Euractiv.

“Це важлива частина зміни парадигми, яку ми реалізуємо у сфері імміграції”, – заявила міністр.

Вимоги до доходу для трудових іммігрантів буде підвищено з 13 000 шведських крон (1238 євро) на місяць до 26 560 шведських крон (2534 євро).

Робота у Швеції

У 2022 році Швецією було надано понад 24 000 дозволів на роботу порівняно з приблизно 9 000 дозволами на проживання для претендентів на захист.

Згідно з прогнозом Міграційного агентства, у 2023 році очікується, що 100 тисяч іноземців звернуться за дозволом на роботу у Швеції.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Франція посилює прикордонний контроль з Італією через суперечку

Італія
Прикордонний контроль між Францією та Італією був знову жорсткішим,...

8 мільйонів нових робочих місць у сфері туризму очікується в Європі протягом наступного десятиліття

Готелі
Останній звіт про економічний вплив (EIR) Всесвітньої ради з...

Комісія ЄС активує директиву про тимчасовий захист людей, які рятуються від війни в Україні

ЄС
Понад 650 000 українців бігли до сусідніх країн-членів ЄС...

Болгарія запустила єдиний інформаційний портал на допомогу тим, хто їде з України

Болгарія
Уряд Болгарії запустив єдиний інформаційний портал для допомоги тим,...

Сусідні з Україною країни готові до напливу мігрантів

ЄС
У той час як війна на території України продовжує...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму