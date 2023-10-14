Натовпи мігрантів заполонили найменший острів на Канарах

Як повідомляє бельгійський телеканал rtbf, найменший із семи населених Канарських островів Ієрро заполонили натовпи нелегальних мігрантів.

Їм вдалося подолати один із найнебезпечніших міграційних маршрутів у світі: перехід через Атлантику з Марокко на Канарські острови вважається особливо небезпечним, там часто відбуваються аварії корабля.

Лише за два дні на острові, площа якого становить лише 268 кв. км, висадилися 1200 нелегалів. Тепер влада намагається переселити їх на Тенерифе. При цьому населення Ієрро — лише 11 000 осіб.

За інформацією іспанського Міністерства внутрішніх справ, у період з 1 січня по 30 вересня на Канарські острови загалом прибуло 14 976 осіб. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період на рік раніше. Загалом з початку 2023 року Іспанія прийняла понад 26 500 мігрантів.