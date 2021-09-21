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США

Трамп предсказал, что США станут страной «третьего мира»

Глеб Парфененко
Трамп предсказал, что США станут страной «третьего мира»

Бывший президент США Дональд Трамп предсказал превращение Америки в страну «третьего мира» через миграционный кризис на границе с Мексикой. Его слова цитирует журнал Newsweek.

Заявление экс-главы Белого дома было сделано на фоне роста потока беженцев, прибывающих из соседних стран. По последним данным, в пограничном городе Дель Рио накопилось около 16 000 просителей убежища в США. Большинство из них — граждане Гаити, которые хотят получить «временно защищен статус» от американских властей, чтобы не вернуться на свою родину, опустошенную после землетрясения.

«На нашей границе никогда не было ничего подобного тому, что происходит сейчас. Миллионы людей уже прибыли, но количество людей, которые прибыли гораздо больше!» — подытожил он.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что после инаугурации Джо Байдена Соединенные Штаты «ушли под откос», поэтому через три года стране наступит конец.

Ранее Dip сообщал, о просьбе губернатора Техаса Джо Байдена ввести чрезвычайное положение в штате.

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