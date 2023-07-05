Стало відомо, якими були останні години для пасажирів батискафу “Титан”

У виданні The New York Times розповіли про останні хвилини пасажирів перед зануренням, посилаючись на історію дружини та матері загиблих у батискафі бізнесмена та їхнього сина Крістін Давуд.

Як тривала підготовка

Востаннє Крістін Давуд бачила свого чоловіка та сина 18 червня. Вона дивилася за тим, як занурюється Титан із корабля підтримки.

Її 19-річний син Сулейман узяв із собою кубик Рубіка, а чоловік був фотоапарат Nikon, на який він хотів сфотографувати морське дно через єдиний ілюмінатор “Титана”.

“Це був добрий ранок”, – зазначила Крістін Давуд.

Пасажири “Титану” вирушили на експедицію до уламків “Титаніка” на дно Атлантичного океану під улюблену музику за рекомендацією організаторів. Екіпаж попередили, що спуск буде здійснюватися у повній темряві, при цьому, можливо, вдасться спостерігати за біолюмінесцентними підводними істотами.

Втрата зв’язку

Як пише Accident NovyiNi, того ж ранку жінка почула, що зв’язок із “Титаном” втрачено. Фахівці, які спостерігали за повільним спуском батискафу, повідомили їй, що якщо зв’язок не з’явиться за годину, занурення буде припинено, а саме “Титан” скине тяжкості та зможе повернутися на поверхню.

Вже пізно ввечері стало відомо, що ніхто не знає де “Титан” і що сталося з його пасажирами.

“Я теж дивилася на океан на випадок, якщо я могла б побачити, як вони виринають на поверхню”, – зазначила вона.

Хто був на борту “Титану”

48-річний британо-пакистанський бізнесмен з однієї з найбагатших родин Пакистану, віце-глава Engro Corporation Шахзада Давуд;

його син, 19-річний студент Стратклайдського університету Сулеман Давуд;

77-річний французький вчений та світовий авторитет у галузі вивчення катастрофи “Титаніка”;

58-річний керівник британської авіакомпанії Геміш Гардінг;

61-річний засновник та виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш.

Пасажири, які погодилися на занурення, були “фахівцями місії”, тому в компанії OceanGate, яка займалася експедиціями, попросили не називати їх “клієнтами”, “туристами” або “пасажирами”. Вони отримали сорочки та куртки, де їм вишили їхні імена та прапори їхніх країн.

Що видали пасажирам

Як відомо, туристи повинні дотримуватись дієти з низьким вмістом “шлаків” за день до занурення та відмовитися від кави вранці в день занурення. Також директор OceanGate Стоктон Раш рекомендував захопити із собою товсті шкарпетки та шапку, оскільки на глибині низька температура.

Крім того, дайвери отримали костюми OceanGate, штани, які є водонепроникними, таку ж помаранчеву куртку, черевики, рятувальні жилети та шоломи.

Після того, як все було готове, команда, яка була на допоміжному кораблі, закрутила болти для занурення.

“Титан” опускався на дно зі швидкістю близько 25 метрів за хвилину. У самому батискафі денне світло повільно тьмяніло над головою. Проте вже за кілька хвилин судно надовго занурилося у темряву.