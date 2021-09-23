Представник Держдепартаменту США не виключав дефіциту газу в Європі взимку

Представник Державного департаменту США Амос Хохштейн побоюється нестачі газу в Європі у разі холодної зими, повідомляє Bloomberg з посиланням на його слова.

“Якщо у нас буде холодніша зима, ніж зазвичай, я стурбований тим, що в деяких частинах Європи нам не вистачить газу для опалення”, – цитує агентство Хохштейна.

Він додав, що, хоча деякі країни, як і раніше зможуть купувати газ за вищою ціною, що склалася на ринку, інші можуть бути змушені раціонувати паливо.

Крім того, Хохштейн заявив, що нестача газу буде пов’язана з низькими запасами і обмеженими поставками з Росії.

Газ в Європі останнім часом значно подорожчав. Його ціна на ф’ючерсному ринку в ході торгової сесії 15 вересня досягла рекордних 963,9 долара за тисячу кубометрів. І сьогодні ціна жовтневих ф’ючерсів на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, перевищує 900 доларів за тисячу кубометрів.