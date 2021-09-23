ГоловнаЕкономікаПредставник Держдепартаменту США не виключав дефіциту газу в Європі взимку
Допомога проекту

Представник Держдепартаменту США не виключав дефіциту газу в Європі взимку

Представник Держдепартаменту США не виключав дефіциту газу в Європі взимку
ЕкономікаМіжнародні організаціїЄС
Гліб Парфененко

Представник Державного департаменту США Амос Хохштейн побоюється нестачі газу в Європі у разі холодної зими, повідомляє Bloomberg з посиланням на його слова.

“Якщо у нас буде холодніша зима, ніж зазвичай, я стурбований тим, що в деяких частинах Європи нам не вистачить газу для опалення”, – цитує агентство Хохштейна.

Він додав, що, хоча деякі країни, як і раніше зможуть купувати газ за вищою ціною, що склалася на ринку, інші можуть бути змушені раціонувати паливо.

Крім того, Хохштейн заявив, що нестача газу буде пов’язана з низькими запасами і обмеженими поставками з Росії.

Газ в Європі останнім часом значно подорожчав. Його ціна на ф’ючерсному ринку в ході торгової сесії 15 вересня досягла рекордних 963,9 долара за тисячу кубометрів. І сьогодні ціна жовтневих ф’ючерсів на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, перевищує 900 доларів за тисячу кубометрів.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -

Матеріали за темою

Популярні новини

Свіжі новини

Dip.org.ua – це не просто туристичний портал України – це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичних місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам’ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт про туризм допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо найцікавіші музеї світу, публікуємо огляди країн, міст, пам’яток і курортів.

Простий і зручний майданчик де зібрана інформація про подорожі, нерухомості і навчанні за кордоном. Публікуємо актуальну інформацію візах, медичний туризм, гарячих турах, а також кращі пропозиції авіакомпаній і готелів.

Свіжа інформація про оголошення і контакти міжнародних організацій, посольств і консульств. Висвітлюємо політичні новини в Україні та світі.

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International