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Представитель Госдепартамента США не исключал дефицита газа в Европе зимой

Глеб Парфененко
Представитель Госдепартамента США не исключал дефицита газа в Европе зимой

Представитель Государственного департамента США Амос Хохштейн опасается нехватки газа в Европе в случае холодной зимы, сообщает Bloomberg со ссылкой на его слова.

«Если у нас будет холоднее зима, чем обычно, я обеспокоен тем, что в некоторых частях Европы нам не хватит газа для отопления», — цитирует агентство Хохштейна.

Он добавил, что, хотя некоторые страны по-прежнему смогут покупать газ по более высокой цене, сложившейся на рынке, другие могут быть вынуждены рационировать топливо.

Кроме того, Хохштейн заявил, что нехватка газа будет связана с низкими запасами и ограниченными поставками из России.

Газ в Европе в последнее время значительно подорожал. Его цена на фьючерсном рынке в ходе торговой сессии 15 сентября достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. И сегодня цена октябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, превышает 900 долларов за тысячу кубометров.

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