Декілька пасажирів знепритомніли через рекордну спеку в салоні літака

Декілька пасажирів авіакомпанії Delta Air Lines знепритомніли через рекордну спеку в салоні літака. Подробиці історії описує видання Fox Business.

Інцидент стався у міжнародному аеропорту імені Гаррі Ріда у Лас-Вегасі. За словами співробітниці Fox News Крісти Гарвін, яка знаходилася на борту, кілька пасажирів, які очікували вильоту в Атланту, відчули нездужання через екстремальну температуру – вона піднялася до 111 градусів за Фаренгейтом (близько 44 градусів Цельсія), а часом доходила до 115 градусів за Фаренгейтом. Кондиціонер на борту не працював – при цьому не уточнюється, чи він був зламаний.

Пасажирка додала, що ситуація погіршилася, коли пілот оголосив, що літак має повернутися до виходу на посадку через численні повідомлення про надзвичайні ситуації. Немовлята на борту почали голосно кричати, а бортпровідникам довелося розносити салоном кисневі балони.

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Журналістка також розповіла, що пасажирам, які відчували себе погано, запропонували залишити літак, проте їх попередили, що наступний рейс до Атланти відбудеться лише через кілька днів. Тому, за її словами, багато туристів вважали за краще залишитися в задушливому салоні.

Через чотири години було оголошено, що рейс таки скасовано, і пасажирів попросили повернутися до аеропорту, оскільки кілька членів екіпажу теж знепритомніли, повідомляє джерело. За словами очевидиці, із літака на ношах у кисневій масці вивезли п’ять пасажирів та одну стюардесу.

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Представник міжнародного аеропорту імені Гаррі Ріда зазначив, що керівництву повітряної гавані нічого не відомо про інцидент. У заяві авіакомпанії Delta Air Lines сказано, що вона розслідує причини інциденту. Пізніше пасажири отримали вибачення та компенсацію, уточнює джерело.