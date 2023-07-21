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Відбулася масова відмова від турів: готелі Туреччини змирилися з неминучим зниженням цін, за ними підуть Греція та Іспанія

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Потенціал «вибухових бронювань», що накопичився за ковід, практично повністю вичерпаний, а економічна криза, помножена на спеку в Середземномор’ї, остаточно гальмує потенційний попит на тури на всіх ринках. У результаті готельєри фіксують масове зниження бронювань.

Готелям Туреччини доведеться змиритися з неминучим зниженням цін, за ними будуть і інші напрями — зокрема Греція та Іспанія. Таку оцінку від великих туристичних чиновників озвучили у турецькій пресі.

Зокрема, про те, що готелям «вищого сегменту» доведеться «неминуче йти на поступки цін», заявив Хакан Саатчіоглу, віце-президент Асоціації професійних готельних менеджерів (POYD). Причина — проблеми із заповнюваністю. «У серпні є проблема у готелях верхнього сегменту. Можуть бути 10-15% прогалини в заповнюваності. Ми намагаємося мінімізувати це», — наводять його слова турецькі туристичні ЗМІ.

Страждає не лише Туреччина — на іспанській Майорці також заявили, що кількість бронювань з Німеччини, яка є одним із їхніх вихідних ринків, уповільнюється. У результаті заповнюваність готелів на Майорці в липні становила близько 65%, і прогнозується, що у серпні вона може ще більше знизитися.

Туристів відлякує сильна спека, крім того, у Німеччині очевидна економічна криза — аж до того, що місцеві «ліві» запевняють, що приблизно п’ята частина всіх німців не може собі дозволити навіть тижневу відпустку (подробиці читайте тут). У результаті іспанські готелі на Майорці, крім найбільш затребуваних, знизили ціни на серпень і вересень, щоб збільшити заповнюваність. Аналогічну ситуацію Євроконтроль зазначає і щодо Греції.

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