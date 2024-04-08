У готелі Туреччини знайдено мертвого російського туриста

Як повідомляє видання BirGun, 40-річного туриста з Росії знайшли мертвим у номері готелю в Аланії (провінція Анталія, Туреччина). Причини смерті зараз з’ясовуються.

Уточнюється, що росіянин зупинився в готелі в районі Оба в Аланії три дні тому.

Після того, як постоялець довгий час не виходив із номера, співробітники готелю вирішили увійти всередину, відчинивши двері своїм ключем, та виявили його тіло.

До готелю прибула поліція та медики. Тіло туриста відправили до інституту судової медицини Анталії для з’ясування причин смерті.