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США

Google переносить повернення співробітників в офіси до 2022 року

Таке рішення прийнято на тлі зростання захворюваності COVID-19 в США

Євгеній Подольський

Компанія Google, що належить американській технологічної корпорації Alphabet Inc., оголосила про перенесення виходу своїх співробітників на роботу в офіс до 10 січня 2022 року на тлі зростання захворюваності COVID-19 в США. У компанії заявили також, що крім прийнятих заходів, працівникам будуть надані вихідні дні 22 жовтня і 17 грудня цього року.

«Дорога до відновлення, яку нам належить пройти, може виявитися трохи довше і складніше, ніж ми сподівалися. І все ж я зберігаю оптимізм, що ми пройдемо цей шлях разом», – повідомив головний виконавчий директор Alphabet Сундар Пічаї в своєму листі-зверненні до співробітників.

Місяцем раніше в Google повідомляли про перенесення виходу співробітників на робочі місця з вересня на жовтень цього року через поширення більш небезпечного штаму «дельта» коронавірусної інфекції. Крім того, в кінці липня компанія також повідомила, що вона зажадає від своїх співробітників, які виходять в офіси, зробити щеплення від COVID-19.

Раніше в цьому місяці американська Apple Inc. також повідомила про те, що вона відкладає повернення співробітників в офіси до принаймні, січня 2022 року.

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