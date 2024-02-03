Співзасновник Google таємно купив острів у Пуерто-Рико за 32 мільйони доларів

Колишній глава Google Ларрі Пейдж таємно витратив 32 мільйони доларів на приватний острів і додав його до своєї колекції, повідомляє New York Post.

Мільярдер-співзасновник, відомий своїм захопленням придбання островів, був нещодавно виявлений як власник ще однієї ділянки землі. Згідно з документами, Пейдж у 2018 році виклав 32 мільйони доларів за Кайо Норте — велику ділянку землі, відому своїми рифами, притулком для морських черепах та білими пляжами, розташовану за 20 морських миль на схід від Пуерто-Рико. Це найбільший приватний острів у Пуерто-Рико площею 300 акрів.

Пейдж купив острів, використовуючи ту саму компанію з обмеженою відповідальністю, яку він раніше використовував для покупки інших островів. Відомо, що 50-річний мільярдер має п’ять островів по всьому світу від південної частини Тихого океану до Карибського басейну, де він також володіє сусіднім островом Кайо, Лоллік, за який він заплатив 23 мільйони доларів у 2014 році.

Місцеві жителі розповідають, що відколи Пейдж купив його, вони не помічали жодних змін. Але дехто бачив, як там приземлялися гелікоптери. Постійні відвідувачі також повідомляють, що бачили, як люди займалися улюбленим у Кремнієвій долині видом спорту — гідрофойлінгом, який є серфінгом з особливою дошкою.

Екологи-захисники сподіваються, що Пейдж не потурбує природу Кайо Норте, оскільки має високу екологічну цінність для району. Руйнування екосистеми острова може завдати шкоди всьому регіону.