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США

Из-за пандемии сотрудники компании Google будут работать отдаленно до 2022 года

Таке рішення прийнято на тлі зростання захворюваності COVID-19 в США

Евгений Подольский

Компания Google, принадлежащая американской технологической корпорации Alphabet Inc., объявила о переносе выхода своих сотрудников на работу в офис до 10 января 2022 года на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США. В компании заявили также, что помимо принятой меры, работникам будут предоставлены выходные дни 22 октября и 17 декабря этого года, сообщает Интерфакс-Казахстан.

«Дорога к восстановлению, которую нам предстоит пройти, может оказаться немного длиннее и сложнее, чем мы надеялись. И все же я сохраняю оптимизм, что мы пройдем этот путь вместе», — сообщил главный исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи в своем письме-обращении к сотрудникам.

Месяцем ранее в Google сообщали о переносе выхода сотрудников на рабочие места с сентября на октябрь этого года из-за распространения более опасного штамма «дельта» коронавирусной инфекции. Кроме того, в конце июля компания также сообщила, что она потребует от своих сотрудников, выходящих в офисы, сделать прививку от COVID-19.

Ранее в этом месяце американская Apple Inc. также сообщила о том, что она откладывает возвращение сотрудников в офисы до по крайней мере, января 2022 года.

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