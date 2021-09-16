Білий дім розробляє нову систему в’їзду в США з інших країн

Передбачається, що він включатиме такі процедури, як відстеження контактів.

Координатор Білого дому з боротьби з COVID-19 Джеф Зієнц заявив у середу, що Сполучені Штати розробляють “нову систему міжнародних подорожей”, яка включатиме такі процедури, як відстеження контактів.

Як повідомив Зієнц Консультативній раді з питань туризму, адміністрація поки не планує послаблювати діючі обмеження на поїздки через поширення штаму Дельта.

“Ми розглядаємо можливість зобов’язання іноземних громадян, які прибувають до США, пред’явити сертифікати про щеплення”, – сказав він.

На початку серпня Reuters повідомила, що Білий дім розробляє нові правила щодо пред’явлення сертифікатів про щеплення, які можуть торкнутися майже всіх іноземців, які бажають відвідати США.

Обмеження на в’їзд до Сполучених Штатів вперше були введені до Китаю у січні 2020 року для боротьби з поширенням COVID-19. Пізніше обмеження були поширені на багато інших країн. Востаннє список оновлювався у травні, коли до нього потрапила Індія.

За словами Зієнца, адміністрація хотіла б зняти обмеження на поїздки “якомога швидше” і зараз працює над заміною існуючих обмежень новою системою, яка буде “безпечнішою, надійнішою та більш стійкою”.

Наразі в’їзд до Сполучених Штатів заборонений для більшості громадян інших країн, які перебували у Великобританії, 26 країнах Шенгенської зони, Ірландії, Китаї, Індії, ПАР, Ірані та Бразилії протягом останніх 14 днів.

Крім того, в’їзд в країну через сухопутні кордони з Мексикою та Канадою в більшості випадків заборонений.

Багато критиків цих обмежень вважають, що вони більше не мають сенсу, оскільки деякі країни з високою статистикою захворюваності не зазначені, тоді як у деяких країнах, включених до переліку, епідеміологічна ситуація знаходиться під контролем.