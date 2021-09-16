Белый дом разрабатывает новую систему въезда в США из других стран

Предполагается, что он будет включать такие процедуры, как отслеживание контактов.

Координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зиенц заявил в среду, что Соединенные Штаты разрабатывают «новую систему международных путешествий», которая будет включать такие процедуры, как отслеживание контактов.

Как сообщил Зиенц Консультативном совете по вопросам туризма, администрация пока не планирует ослаблять действующие ограничения на поездки за распространение штамма Дельта.

«Мы рассматриваем возможность обязательства иностранных граждан, прибывающих в США, предъявить сертификаты о прививках», — сказал он.

В начале августа Reuters сообщила, что Белый дом разрабатывает новые правила предъявления сертификатов о прививках, которые могут коснуться почти всех иностранцев, желающих посетить США.

Ограничения на въезд в Соединенные Штаты впервые были введены в Китай в января 2020 года для борьбы с распространением COVID-19. Позже ограничения были распространены на другие страны. Последний раз список обновлялся в мае, когда к нему попала Индия.

По словам Зиенца, администрация хотела бы снять ограничения на поездки «как можно скорее» и сейчас работает над заменой существующих ограничений новой системой, которая будет «более безопасной, надежной и более устойчивой».

Сейчас въезд в Соединенные Штаты запрещен для большинства граждан других стран, которые находились в Великобритании, 26 странах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, ЮАР, Иране и Бразилии в течение последних 14 дней.

Кроме того, въезд в страну через сухопутные границы с Мексикой и Канадой в большинстве случаев запрещен.

Многие критики этих ограничений считают, что они больше не имеют смысла, поскольку некоторые страны с высокой статистикой заболеваемости не указаны, тогда как в некоторых странах, включенных в перечень, эпидемиологическая ситуация находится под контролем.