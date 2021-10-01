У Румунії нещеплені від COVID-19 люди не зможуть виходити на вулицю

Уряд Румунії ввів нові обмежувальні заходи проти поширення COVID-19, включаючи обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі, але школи в країні поки відкриті, повідомляє Reuters.

Число нових інфікованих вчора досягло рекордних 12 032 чоловік, а відділення інтенсивної терапії в країні переповнені. При цьому Румунія посідає друге місце в ЄС в рейтингу країн з найнижчим рівнем вакцинації.

Вчора ввечері уряд оголосив, що носіння масок є обов’язковим в приміщеннях і на відкритому повітрі, де число випадків перевищує 6 на 1000.

Доступ до ресторанів, спортзалів, театрів, кінотеатрів тощо стане можливим при максимальній заповненості 50 відсотків приміщень і буде доступним лише для людей, які повністю вакциновані, або для тих, у кого вже був вірус.

Для людей, які не були щеплені, буде введена заборона виходити на вулицю на вихідні.

Поки що школи залишаються відкритими, але працівники школи та учні будуть регулярно проходити тестування.

За даними Reuters, близько 40 відсотків медичного персоналу та вчителів у Румунії не були щеплені.