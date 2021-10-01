В Румынии непривитые люди не смогут выходить на улицу

Правительство Румынии ввел новые ограничительные меры против распространения COVID-19, включая обязательное ношение масок на открытом воздухе, но школы в стране пока открыты, сообщает Reuters.

Число новых инфицированных вчера достигло рекордных 12 032 человек, а отделение интенсивной терапии в стране переполнены. При этом Румыния занимает второе место в ЕС в рейтинге стран с самым низким уровнем вакцинации.

Вчера вечером правительство объявило, что ношение масок обязательно в помещениях и на открытом воздухе, где число случаев превышает 6 на 1000.

Доступ к ресторанов, спортзалов, театров, кинотеатров и т.д. станет возможным при максимальной заполненности 50 процентов помещений и будет доступен только для людей, которые полностью вакцинированы, или для тех, у кого уже был вирус.

Для людей, которые не были привиты, будет введен запрет выходить на улицу на выходные.

Пока школы остаются открытыми, но работники школы и ученики будут регулярно проходить тестирование.

По данным Reuters, около 40 процентов медицинского персонала и учителей в Румынии не были привиты.