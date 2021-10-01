ГлавнаяРУМЫНИЯВ Румынии непривитые люди не смогут выходить на улицу
РУМЫНИЯ

В Румынии непривитые люди не смогут выходить на улицу

Глеб Парфененко
В Румынии непривитые люди не смогут выходить на улицу

Правительство Румынии ввел новые ограничительные меры против распространения COVID-19, включая обязательное ношение масок на открытом воздухе, но школы в стране пока открыты, сообщает Reuters.

Число новых инфицированных вчера достигло рекордных 12 032 человек, а отделение интенсивной терапии в стране переполнены. При этом Румыния занимает второе место в ЕС в рейтинге стран с самым низким уровнем вакцинации.

Вчера вечером правительство объявило, что ношение масок обязательно в помещениях и на открытом воздухе, где число случаев превышает 6 на 1000.

Доступ к ресторанов, спортзалов, театров, кинотеатров и т.д. станет возможным при максимальной заполненности 50 процентов помещений и будет доступен только для людей, которые полностью вакцинированы, или для тех, у кого уже был вирус.

Для людей, которые не были привиты, будет введен запрет выходить на улицу на выходные.

Пока школы остаются открытыми, но работники школы и ученики будут регулярно проходить тестирование.

По данным Reuters, около 40 процентов медицинского персонала и учителей в Румынии не были привиты.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденпандемиявакцинаКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International