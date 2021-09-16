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ВООЗ: Процедура схвалення Sputnik V припинена

Для редагування необхідно підтвердити дотримання виробничих стандартів

Гліб Парфененко
ВООЗ: Процедура схвалення Sputnik V припинена

Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила процедуру схвалення російської вакцини проти COVID – “Sputnik V”.

Причина – призначена нова інспекція заводів виробника, заявив доктор Жарбас Барбоза, заступник глави Панамериканської організації охорони здоров’я (ПООЗ), повідомляє BGNES.

“Виробники вакцин повинні підтвердити, що місця виробництва вакцин відповідають стандартам належної виробничої практики … Що стосується процесу затвердження вакцини екстреного застосування “Sputnik V “, то цей процес призупинено, оскільки в ході інспекції одного з заводів, які беруть участь у виробництві “Супутника V ” , була виявлена ​​неякісна виробнича практика”, – сказав він.

“Належна виробнича практика” – це система, яка забезпечує виробництво і контроль продукції відповідно до стандартів якості.

“Супутник V” схвалений для впровадження в 70 країнах із загальним населенням 4 мільярди чоловік, що складає більше 50% населення Землі. Ефективність вакцини становить 97,6%, дані засновані на спостереженні за 3,8 мільйонами вакцинованих росіян.

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