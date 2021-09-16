ВОЗ: Процедура одобрения Sputnik V приостановлена

Всемирная организация здравоохранения приостановила процедуру одобрения российской вакцины против COVID — «Sputnik V».

Причина — предназначена новая инспекция заводов производителя, заявил доктор Жарбас Барбоза, заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (ПООЗ), сообщает BGNES.

«Производители вакцин должны подтвердить, что места производства вакцин соответствуют стандартам надлежащей производственной практики … Что касается процесса утверждения вакцины экстренного применения «Sputnik V», то этот процесс приостановлен, поскольку в ходе инспекции одного из заводов, которые участвуют в производстве «Спутника 5″, была обнаружена некачественная производственная практика», — сказал он.

«Надлежащая производственная практика» — это система, которая обеспечивает производство и контроль продукции в соответствии со стандартами качества.

«Спутник 5» одобрен для применения в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, что составляет более 50% населения Земли. Эффективность вакцины составляет 97,6%, данные основаны на наблюдении за 3,8 миллионами вакцинированных россиян.