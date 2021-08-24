У 2022 році Угорщина буде виробляти російську вакцину Sputnik V

Угорщина розраховує отримати необхідну технологію до кінця цього року і почати виробництво російської вакцини Sputnik V до кінця 2022 року.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петер Сіарто на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

«До кінця цього року ми зможемо завершити процес трансферу технологій, а до кінця 2022 року з’явиться можливість виробляти вакцину Sputnik V за російською ліцензією», – сказав він.

За його словами, таким чином можна знизити вразливість країни, а також отримати зовнішньополітичні вигоди, поставляючи вакцини на зовнішні ринки, повідомляє BNR.

Завод «Супутник V» буде побудований в місті Дебрецен.