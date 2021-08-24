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В 2022 году Венгрия будет производить российскую вакцину Sputnik V

«До кінця року ми зможемо завершити процес трансферу технологій», - сказав міністр закордонних справ.

Глеб Парфененко
В 2022 году Венгрия будет производить российскую вакцину Sputnik V
BGNES

Венгрия рассчитывает получить необходимую технологию до конца этого года и начать производство российской вакцины Sputnik V до конца 2022 года.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиарто на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«До конца этого года мы сможем завершить процесс трансфера технологий, а к концу 2022 появится возможность производить вакцину Sputnik V по российской лицензии», — сказал он.

По его словам, таким образом можно снизить уязвимость страны, а также получить внешнеполитические выгоды, поставляя вакцины на внешние рынки, сообщает BNR.

Завод «Спутник V» будет построен в городе Дебрецен.

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