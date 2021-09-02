Росія звинуватила США в використання України як знаряддя проти РФ

Вашингтоном використовує Київ в якості зброї проти Росії, що може привести до «сумних для України наслідків».

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в четвер, коментуючи зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена.

«Використання Вашингтоном Києва в якості такого антиросійського знаряддя може привести до вельми передбачуваним і сумним наслідкам», – сказала дипломат.

Захарова також заявила про стурбованість Москви щодо планів Сполучених Штатів по наданню Києву військової допомоги. За її словами, це негативно позначиться на врегулюванні ситуації на Україні.