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Росія звинуватила США в використання України як знаряддя проти РФ

РОСІЯ

За словами представника МЗС РФ, це може привести до сумних для України наслідків

Євгеній Подольський

Вашингтоном використовує Київ в якості зброї проти Росії, що може привести до «сумних для України наслідків».

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в четвер, коментуючи зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена.

«Використання Вашингтоном Києва в якості такого антиросійського знаряддя може привести до вельми передбачуваним і сумним наслідкам», – сказала дипломат.

Захарова також заявила про стурбованість Москви щодо планів Сполучених Штатів по наданню Києву військової допомоги. За її словами, це негативно позначиться на врегулюванні ситуації на Україні.

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