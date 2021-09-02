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РОССИЯ

Представитель МИД РФ обвинила США в использовании Украины как орудие против РФ

За словами представника МЗС РФ, це може привести до сумних для України наслідків

Евгений Подольский

Вашингтоном использует Киев в качестве оружия против России, что может привести к «печальным для Украины последствий».

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

«Использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского орудие может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», — сказала дипломат.

Захарова также заявила об обеспокоенности Москвы относительно планов США по предоставлению Киеву военной помощи. По ее словам, это негативно скажется на урегулировании ситуации на Украине.

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