Представитель МИД РФ обвинила США в использовании Украины как орудие против РФ

Вашингтоном использует Киев в качестве оружия против России, что может привести к «печальным для Украины последствий».

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

«Использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского орудие может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», — сказала дипломат.

Захарова также заявила об обеспокоенности Москвы относительно планов США по предоставлению Киеву военной помощи. По ее словам, это негативно скажется на урегулировании ситуации на Украине.