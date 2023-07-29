Капітан пасажирського літака напився перед вильотом і був заарештований в аеропорту

Капітан літака авіакомпанії United Airlines напився перед вильотом і заарештували в аеропорту Парижа, передає Daily Mail.

Повідомляється, що літак мав вилетіти зі столиці Франції до Вашингтона, проте рейс скасували через те, що 63-річний капітан повітряного судна прийшов на роботу п’яним.

Те, що з пілотом не всі гаразд помітили працівники служби безпеки. За їхніми словами, чоловіка похитувало, у нього був скляний погляд і характерна “мова, що заплітається”.

Пілот стверджував, що напередодні ввечері випив кілька келихів вина, проте тести показали, що рівень алкоголю в його крові майже втричі перевищує допустиму норму.

Капітана судна заарештували прямо в аеропорту, а пізніше він постав перед судом. Колегія була обурена тим, що своїм вчинком пілот наразив на небезпеку життя 256 пасажирів. Його було засуджено до шестимісячного умовного терміну, а також усунено від польотів на цілий рік.