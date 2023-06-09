Німецька туристка сіла не в той літак і опинилась у Москві

79-річна туристка з Німеччини переплутала виходи в аеропорту Анталії, сіла не в той літак і опинилась у Москві замість Мюнхена.

Моніка Нюрнберг після десятиденної відпустки в Анталії поверталася додому в Нойфарн, місто неподалік Мюнхена. Поки вона чекала на посадку в турецькому аеропорту, її політ перенесли до іншого виходу на посадку, де німкеня помилково стала в чергу на рейс до Москви.

Прилетівши до столиці Росії, пенсіонерка кілька годин чекала на оформлення квитків на рейс до Німеччини. Під час пересадки в аеропорту Стамбула жінка ночувала на лавці в залі очікування, а вранці успішно сіла на рейс до Мюнхена. Загалом шлях до Мюнхена у туристки зайняв близько 30 годин.

Тепер вона має намір запросити компенсацію у авіакомпанії Turkish Airlines, що обслуговувала політ до Москви, за те, що вони допустили її на рейс, на який вона не була зареєстрована.