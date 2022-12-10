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15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Міжнародний аеропорт Абу-Дабі (ОАЕ)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Аеропорт, схожий на плавучий корабель, розташований між Абу-Дабі та Дубаєм. Він ідеально вписується у атмосферу цих розкішних міст.

Міжнародний аеропорт Ліона (Ліон, Франція)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Аеропорт Ліона названий на честь Антуана де Сент-Екзюпері, всесвітньо відомого французького письменника, уродженця міста та професійного пілота.

Аеропорт Марракеш Менара (Марокко)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Це один із найкрасивіших аеропортів у світі, який використовується для внутрішніх, трансконтинентальних та міжнародних рейсів.

Він побудований за унікальним проектом, що об’єднав європейські технології та традиції марокканської культури.

Міжнародний аеропорт Інчхон (Південна Корея)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Один з найбільших аеропортів світу, який щорічно (з 2005 року) визнаний найкращим аеропортом світу за версією Міжнародної ради аеропортів.

Міжнародний аеропорт Шеньчжень Баоань (Шеньчжень, Китай)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Розташований у прибережній долині на східному узбережжі району дельти Перлинної річки, це єдиний міжнародний аеропорт у Китаї, пов’язаний з морськими портами як пасажирських, так вантажних перевезень.

Міжнародний аеропорт Вашингтон Даллес (Вашингтон, США)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Аеропорт названо на честь Джона Фостера Даллеса, державного секретаря США в адміністрації Дуайта Д. Ейзенхауера.

Аеропорт Даллес — один із трьох аеропортів, що обслуговують Вашингтон, і найбільш завантажений із них.

Міжнародний аеропорт Джона Ф. Кеннеді (Нью-Йорк, США)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Цей аеропорт є абстрактним символом польоту. Будівля вважається однією з найоригінальніших будівель аеропорту у світі.

Пекінський столичний міжнародний аеропорт (Китай)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Аеропорт є гордістю Китаю та свого роду музеєм китайської культури.

Міжнародний аеропорт Кансай (Японія)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Аеропорт збудований на штучному острові.

Щоб з’єднати його із землею, було зведено міст Sky Gate Bridge R. Його довжина становить 3,75 км, що ставить цей міст до списку найдовших двоярусних мостів світу.

Міжнародний аеропорт Дубай (ОАЕ)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Найбільший цивільний аеропорт ОАЕ, який зустрічає пасажирів справжнім пальмовим лісом.

У Терміналі 1 є десять спальних кабін, у кожній з яких є ліжко, високошвидкісний доступ до Інтернету та великий телевізор.

Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса (США)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Це один із найбільших міжнародних аеропортів, який протягом багатьох років вважається найпопулярнішим пунктом відправлення/прибуття у світі.

Міжнародний аеропорт Сан-Франциско (США)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Це найбільший за пасажирообігом аеропорт у районі затоки Сан-Франциско.

У терміналах є музеї та бібліотеки, а в залах очікування можна знайти постійні та тимчасові виставки арт-об’єктів.

Міжнародний аеропорт Ашгабада (Туркменістан)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Новий ашхабадський аеропорт, виконаний у вигляді сокола, що ширяє, став не тільки новою пам’яткою країни, а й увійшов до Книги рекордів Гіннесса.

Міжнародний аеропорт Самуї (Таїланд)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Аеропорт Самуї незвичайний тим, що не має внутрішніх приміщень, окрім сувенірної крамниці.

Незважаючи на це, це шостий за завантаженістю аеропорт у країні, який обслуговує понад мільйон пасажирів на рік.

Аеропорт Принцеси Юліани (Сінт-Мартен)

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

В аеропорту є заходи на посадку з естакадою на дуже малій висоті через те, що один кінець його злітно-посадкової смуги знаходиться дуже близько до берега та пляжу Махо. Це відкриває захоплюючий краєвид для туристів.

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