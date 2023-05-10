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Путін дозволив польоти в Грузію: авіакомпанії РФ літатимуть між Москвою та Тбілісі по 7 разів на тиждень

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Росія хоче відновити прямі рейси до Грузії

“Асортимент” країн, куди доступні тури та прямі вильоти з Росії, може найближчим часом поповнитися ще однією. У середу, 10 травня, Путін дозволив польоти до Грузії, визнавши таким, що втратив чинність, рішення 2019 року. У свою чергу, МЗС РФ зняло рекомендацію росіянам утримуватися від поїздок до Грузії. У підсумку, за оцінками туроператорів, більш-менш масовий організований туризм може «сприйняти» вже наприкінці травня, а туроператори на той час навіть зможуть підняти до Грузії чартери.

Буквально в документі, розміщеному на офіційному інтернет-порталі правової інформації міститься заява про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента Російської Федерації від 21 червня 2019 р. № 287 «Про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки Російської Федерації та захист громадян Російської Федерації від злочинних та інших протиправних дій», яким якраз і «закривалася» Грузія.

Також був коментар від МЗС, в якому повідомлялося докладніше, що у зв’язку зі скасуванням цього указу відновлюється пряме авіасполучення з Грузією. Крім того, скасовується рекомендація МЗС Росії від 21 червня 2019 року російським громадянам утримуватися від поїздок до Грузії. Водночас при відвідинах цієї країни слід враховувати аспекти безпеки, виявляючи обачність», – додали у російському міністерстві.

До речі, також скасовано візовий режим, який Росія прийняла з Грузією: грузини зможуть в’їжджати в країну через відкриті для міжнародних перевезень пункти пропуску без віз на строк до 90 днів.

“В даний час перевізниками ведеться підготовка до відновлення польотів. Російські авіакомпанії щотижня здійснюватимуть 7 прямих рейсів з Москви до Тбілісі та назад. Польоти виконуватимуться на повітряних суднах вітчизняного виробництва”, – зазначив представник Мінтрансу РФ.

До припинення авіасполучення з РФ до Грузії літали “Аерофлот”, “Уральські авіалінії”, S7, Red Wings, “ЮТейр”, “Перемога”. У напрямку Росії рейси виконували Georgian Airways та MyWay Airlines.

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