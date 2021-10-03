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Рекордна смертність від коронавіруса в Росії з початку пандемії

Євгеній Подольський

Минулого тижня в Росії померло більше 6000 чоловік з COVID-19, повідомляє радіо «Ехо Москва». Це максимум з початку пандемії. Тільки за минулу добу російські лікарі виявили 890 смертей.

Останній звіт російських санітарних служб показує, що кількість нових випадків зараження коронавірусів зростає вже тиждень. На минулий день було зареєстровано майже 26000 пацієнтів з COVID-19.

Радіо Ехо Москви відзначає, що поки зростання числа інфікованих зафіксовано в 38 регіонах Росії. Останні дані показують, що ситуація стає все більш складною в 56 регіонах, включаючи Москву, де за останні 24 години було діагностовано понад 4000 випадків.

Телеканал з посиланням на заяву молекулярного біолога Костянтина Северинова пояснює, що зростання числа інфекцій і висока смертність пов’язані з невеликою кількістю прищеплених.

В даний час в Росії противірусний препарат взяли трохи більше 30 відсотків громадян.

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