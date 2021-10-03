Тревожная информация из России. Несколько тысяч смертей в неделю из-за коронавируса

На прошлой неделе в России умерло более 6000 человек с COVID-19, сообщает радио «Эхо Москва». Это максимум с начала пандемии. Только за прошедшие сутки российские врачи обнаружили 890 смертей.

Последний отчет российских санитарных служб показывает, что количество новых случаев заражения коронавирусом растет уже неделю. На прошлый день было зарегистрировано почти 26000 пациентов с COVID-19.

Радио Эхо Москвы отмечает, что пока рост числа инфицированных зафиксирован в 38 регионах России. Последние данные показывают, что ситуация становится все более сложной в 56 регионах, включая Москву, где за последние 24 часа было диагностировано более 4000 случаев.

Телеканал со ссылкой на заявление молекулярного биолога Константина Северинова поясняет, что рост числа инфекций и высокая смертность связаны с небольшим количеством привитых.

В настоящее время в России противовирусный препарат приняли чуть более 30 процентов граждан.