Липень став найбільш смертоносним місяцем пандемії в Росії

Рівень смертності в Росії в липні 2021 року виріс на 18,6 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що пов’язано зі значним зростанням захворюваності COVID-19, повідомила журналістам віце-прем’єр Тетяна Голікова, яку цитує ТАСС.

За даними статистичної служби Росії (Росстат), в липні від COVID-19 або ускладнень, пов’язаних з вірусом, померла 50 421 особа, додає агентство Reuters. Рівень смертності в липні 2021 року був вище, ніж в грудні, який був найбільш смертоносним місяцем пандемії в Росії.

На думку влади, зростання захворюваності COVID-19 пов’язаний з більш заразним варіантом вірусу Delta і низьким рівнем вакцинації, зазначає Reuters.