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Июль стал самым смертоносным месяцем пандемии в России

Глеб Парфененко
Июль стал самым смертоносным месяцем пандемии в России

Уровень смертности в России в июля 2021 г. года вырос на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано со значительным ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует ТАСС.

По данным статистической службы России (Росстат), в июле от COVID-19 или осложнений, связанных с вирусом, скончалась 50 421 человек, добавляет агентство Reuters. Уровень смертности в июля 2021 г. года было выше, чем в декабре, который был самым смертоносным месяцем пандемии в России.

По мнению властей, рост заболеваемости COVID-19 связан с более заразным вариантом вируса Delta и низким уровнем вакцинации, отмечает Reuters.

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