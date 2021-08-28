Июль стал самым смертоносным месяцем пандемии в России

Уровень смертности в России в июля 2021 г. года вырос на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано со значительным ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует ТАСС.

По данным статистической службы России (Росстат), в июле от COVID-19 или осложнений, связанных с вирусом, скончалась 50 421 человек, добавляет агентство Reuters. Уровень смертности в июля 2021 г. года было выше, чем в декабре, который был самым смертоносным месяцем пандемии в России.

По мнению властей, рост заболеваемости COVID-19 связан с более заразным вариантом вируса Delta и низким уровнем вакцинации, отмечает Reuters.