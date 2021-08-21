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Португалія послаблює протиепідемічні заходи на два тижні раніше, ніж планувалося
iStock by Getty Images / Guliver Photos
COVID Travel NewsПОРТУГАЛІЯ

Португалія послаблює протиепідемічні заходи на два тижні раніше, ніж планувалося

Гліб Парфененко

За повідомленням Reuters, Португалія вирішила послабити обмежувальні заходи проти коронавіруса, дозволивши більшій кількості людей відвідувати ресторани на два тижні раніше, ніж планувалося. Рішення було прийнято на тлі прискорення вакцинації.

Міністр Маріана Вієйра оголосила, що кількість людей, які можуть перебувати разом в приміщенні в ресторанах і кафе, збільшилася з шести до восьми, а на відкритих майданчиках – з 10 до 15.

Культурні заходи, весілля і хрещення можна буде організувати, коли зали будуть заповнені на 75 відсотків від своєї місткості, а не на 50 відсотків, як це було раніше. Культурні об’єкти, ресторани та інші підприємства тепер можуть працювати до 2 ночі.

Португалія послаблює протиепідемічні заходи на два тижні раніше, ніж планувалося
Getty

Пандемія ще не завершена, заявила Вієйра на прес-конференції. «Ми зобов’язані продовжувати стежити за її розвитком і дотримуватися необхідного поведінки для боротьби з пандемією», – сказала вона.

Негативні тести або свідоцтва про вакцинації як і раніше потрібні для вечері в закритих закладах у вихідні дні. Те ж саме стосується відпустки і проживання в готелі.

Влітку Португалія активізувала кампанію вакцинації після того, як в червні влада була стурбована зростанням випадків інфікування новим варіантом Дельта. З кінця липня кількість нових випадків не збільшилася, і було досягнуто «плато» приблизно в 3000 випадків в день. Сьогодні було зареєстровано 2507 нових випадків зараження, дев’ять померли за один день.

За даними міністерства охорони здоров’я, станом на четвер 70 відсотків населення були повністю вакциновані. Імунізація дітей 12-15 років почнеться завтра, так що ця вікова група може бути повністю вакцинована до початку навчального року.

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