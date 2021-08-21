Португалия ослабляет противоэпидемические мероприятия на две недели раньше, чем планировалось

По сообщению Reuters, Португалия решила ослабить ограничительные меры против коронавируса, позволив большему количеству людей посещать рестораны на две недели раньше, чем планировалось. Решение было принято на фоне ускорения вакцинации.

Министр Мариана Виейра объявила, что количество людей, которые могут находиться вместе в помещении в ресторанах и кафе, увеличилось с шести до восьми, а на открытых площадках — с 10 до 15.

Культурные мероприятия, свадьбы и крещения можно будет организовать, когда залы будут заполнены на 75 процентов от своей емкости, а не на 50 процентов, как это было раньше. Культурные объекты, рестораны и другие предприятия теперь могут работать до 2 ночи.

Пандемия еще не закончилась, заявила Виейра на пресс-конференции. «Мы обязаны продолжать следить за ее развитием и соблюдать необходимого поведения для борьбы с пандемией», — сказала она.

Негативные тесты или свидетельства о вакцинации по-прежнему нужны для ужина в закрытых учреждениях в выходные дни. То же самое касается отпуска и проживание в гостинице.

Летом Португалия активизировала кампанию вакцинации после того, как в июне власти были обеспокоены ростом случаев инфицирования новым вариантом Дельта. С конца июля количество новых случаев не увеличилось, и было достигнуто «плато» примерно в 3000 случаев в день. Сегодня было зарегистрировано 2507 новых случаев заражения, девять умерли в один день.

По данным министерства здравоохранения, по состоянию на четверг 70 процентов населения были полностью вакцинированы. Иммунизация детей 12-15 лет начнется завтра, так что эта возрастная группа может быть полностью вакцинирован к началу учебного года.