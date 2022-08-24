П’ять країн ЄС можуть запровадити заборону на видачу віз росіянам

П’ять країн ЄС — країни Балтії, Польща та Фінляндія — можуть запровадити регіональну заборону видачу віз росіянам, якщо не буде спільного рішення на рівні Євросоюзу. Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

За його словами, «європейське рішення було б найстійкішим, юридично найправильнішим», але якщо його не буде, то не виключена можливість пошуку регіонального рішення.

Раніше парламент Латвії закликав країни ЄС припинити видачу віз громадянам Росії та Білорусії, а Естонія з 18 серпня закрила кордон для громадян РФ із естонськими шенгенськими візами.