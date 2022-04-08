Латвія зупинила видачу “золотих віз” для громадян Росії та Білорусі

Латвія не видаватиме «золоті візи» громадянам Росії та Білорусі до 30 червня 2023 року, згідно з вчорашнім рішенням парламенту, повідомляє DPA. Ці візи дають право на постійне проживання особам із країн, що не входять до ЄС, в обмін на інвестиції у країну.

Латвійські депутати зробили винятки для професійних чи освітніх цілей, а також возз’єднання сім’ї. Нові положення посилюють правові вимоги щодо видачі та анулювання дозволів на постійне проживання в Балтійській Республіці. Такий документ, наприклад, буде відхилено або відкликано для тих, хто підтримує військові злочини. Це буде застосовуватись і при розгляді питання про набуття громадянства.

За даними міграційної служби Латвії, вона видала тимчасовий дозвіл на проживання більш ніж 10 000 громадян Росії. Трохи більше половини з них придбали це право за рахунок купівлі нерухомості та «золотої візи». Крім того, близько 40 тисяч громадян Росії мають право на постійне проживання в Латвії.

ЄС вже давно обговорює так звану золоту візу, що дає практично всім країнам ЄС доступ до свободи пересування всередині блоку. З огляду на військове вторгнення Росії в Україну ЄС закликав країни-члени припинити практику видачі таких віз.