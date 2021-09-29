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ООН повідомила про 10%-ве зниження зараження COVID-19 в усьому світі

Гліб Парфененко
ООН повідомила про 10%-ве зниження зараження COVID-19 в усьому світі

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що кількість нових випадків коронавірусної інфекції і смерті в світі за останній тиждень продовжувало знижуватися. За даними ВООЗ, нове число приблизно 3,3 мільйона нових випадків інфікування і близько 55 000 смертей знизилося на 10 відсотків в обох статистичних даних, повідомляє Associated Press.

У своїй регулярній оцінці, опублікованій вчора агентством охорони здоров’я ООН, вона зазначила, що найбільше зниження захворюваності спостерігається на Близькому Сході, в західній частині Тихого океану і в Північній і Південній Америці.

Це перше зниження числа випадків COVID-19 за два місяці.

ВООЗ повідомила, що всі регіони, крім Європи, де число загиблих було таким же, як і на попередньому тижні, і Африки, де було збільшення приблизно на 5 відсотків, повідомили про зниження числа смертей більш ніж на 15 відсотків.

В Азії число загиблих знизилося майже на чверть. ВООЗ попередила, що в міру наближення зими в північній півкулі, ймовірно, буде більш різке збільшення випадків COVID-19. Взимку хвороба поширюється легше, оскільки люди проводять більше часу в приміщенні. Обмеження на соціальне дистанціювання також діють у багатьох країнах з відносно високим рівнем вакцинації.

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