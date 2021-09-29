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ООН сообщила о 10% -ном снижении заражения COVID-19 во всем мире

Глеб Парфененко
ООН повідомила про 10%-ве зниження зараження COVID-19 в усьому світі

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что количество новых случаев коронавирусной инфекции и смерти в мире за последнюю неделю продолжало снижаться. По данным ВОЗ, свежий номер примерно 3,3 миллиона новых случаев инфицирования и около 55 000 смертей снизилось на 10 процентов в обоих статистических данных, сообщает Associated Press.

В своей регулярной оценке, опубликованной вчера агентством здравоохранения ООН, она отметила, что наибольшее снижение заболеваемости наблюдается на Ближнем Востоке, в западной части Тихого океана и в Северной и Южной Америке.

Это первое снижение числа случаев COVID-19 за два месяца.

ВОЗ сообщила, что все регионы, кроме Европы, где число погибших было таким же, как и на предыдущей неделе и Африки, где было увеличение примерно на 5 процентов, сообщили о снижении числа смертей более чем на 15 процентов.

В Азии число погибших снизилось почти на четверть. ВОЗ предупредила, что по мере приближения зимы в северном полушарии, вероятно, будет более резкое увеличение случаев COVID-19. Зимой болезнь распространяется легче, поскольку люди проводят больше времени в помещении. Ограничения на социальное дистанцирование также действуют во многих странах с относительно высоким уровнем вакцинации.

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