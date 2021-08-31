ЮНЕСКО включила 16 нових об’єктів з регіону Перської затоки в список всесвітньої спадщини

У їх числі – культурні пам’ятки міста-оазису Аль-Айн: Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud і райони оазисів.

Ці об’єкти були визнані свідками осілого способу життя людей в аравійської пустелі в період неоліту, вони зберігають пережитки багатьох доісторичних культур. Пам’ятники включають в себе залишки круглих кам’яних гробниць (віком 2500 років до нашої ери), колодязів і глинобитних споруд, в тому Чічлі житлових будинків, веж, палаців і адміністративних будівель.

В районі Hili знаходиться один з найстаріших образцои складної іригаційної системи афладж, що відноситься до залізного віку. За даними ЮНЕСКО, цей об’єкт є важливим свідченням переходу культур регіону від полювання і збирання до більш осілого способу життя.

Варто нагадати, місто-оазис Аль-Айн став першим об’єктом в ОАЕ, занесеним до реєстру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ще в 2011 році. ЮНЕСКО були відзначені пам’ятники культури та історії Аль-Айна, а також його природні пам’ятки. Серед них – гора Джебель Хафит – найвища точка емірату Абу-Дабі, що досягає 1 249 м. Тут розташовані 500 стародавніх поховань, що відносяться до 3 тисячоліття до н. е.

Розташований в серце міста, недалеко від державного музею, оазис Аль-Айна сповнений фінікових садів, у багатьох з яких до цих пір збираються хороші врожаї. Оазис зрошується за допомогою традиційних засобів іригації. Канали несуть воду до фініковим пальм, дозволяючи їм жити і плодоносити в серці міста. Він розкинувся на 1 200 гектарів (приблизно 3 000 акрів), тут висаджено більше 147 000 фінікових пальм 100 різних сортів.

Всього в 10 кілометрах від Аль-Айна (по дорозі в Дубай) розташовані археологічні сади Hili. На території археологічної пам’ятки знаходяться залишки поселення бронзового століття (2500-2000 рр. До н. Е.), Яке було відновлено в 1995 році. Воно є джерелом найцінніших знахідок в регіоні, вік багатьох з яких оцінюється більш ніж в 4000 років.