Стародавнє місце в Таїланді за одну ніч стало шалено популярним у туристів, почалося дике паломництво

Стародавній пам’ятник у Таїланді несподівано для місцевої влади став шалено популярним у туристів. Почалося дике паломництво, яке стурбувало як керівництво парку, де знаходиться пам’ятник, так і влада провінції — пише тайська преса.

Справа в тому, що 19 вересня агентство ООН з культури ЮНЕСКО включило руїни храму Као Кланг Нок у Сі Тхепі, приблизно за 200 км на північ від Бангкока до списку Світової спадщини, – вони стали сьомими в Таїланді, включеними до цього списку. Реклами додали і нечисленні туристи, які заявили, що цей “не надто відомий археологічний об’єкт” цілком тягне на “недорогу Мачу-Пікчу”.

Поки тайське МЗС заявляло, що це момент «великої гордості для тайського народу», який підвищить «міжнародну поінформованість про цінності та значення» цього об’єкта, керівництво парку, де розташований об’єкт, схопилося за голову — вже у вихідні відвідати пам’ятку прибутку немислимі 20 тис. туристів.

Не минуло й тижня, як почалися серйозні розмови про заборону туристам підніматися на руїни. “Заборона зробила б це давнє місце більш цінним”, – буквально заявив глава району Сі Тхеп Вірават Ваттанавонгфреук. Він радить туристам «залишатися внизу та оглянути це давнє місце, оголошене об’єктом Всесвітньої спадщини». Справа в тому, що Као Кланг Нок – це латеритова ступа, що обрушилася, висотою 20 метрів, яка містить священні буддійські реліквії.

Підйом на руїни, як зазначає місцева влада, як мінімум небезпечний. Крім того, у нової точки тяжіння є й інші проблеми — такі як доступ до громадських туалетів та інших об’єктів, необхідних багатьом туристам.