ЮНЕСКО включила 16 новых объектов из региона Персидского залива в список всемирного наследия

В их числе – культурные достопримечательности города-оазиса Аль-Айн: Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud и районы оазисов.

Эти объекты были признаны свидетелями оседлого образа жизни людей в аравийской пустыне в период неолита, они хранят пережитки многих доисторических культур. Памятники включают в себя остатки круглых каменных гробниц (возрастом 2500 лет до нашей эры), колодцев и глинобитных построек, в том чичле жилых домов, башен, дворцов и административных зданий.

В районе Hili находится один из старейших образцоы сложной ирригационной системы афладж, относящейся к железному веку. По данным ЮНЕСКО, этот объект является важным свидетельством перехода культур региона от охоты и собирательства к более оседлому образу жизни.

Стоит напомнить, город-оазис Аль-Айн стал первым объектом в ОАЭ, занесенным в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО, еще в 2011 году. ЮНЕСКО были отмечены памятники культуры и истории Аль-Айна, а также его природные достопримечательности. Среди них – гора Джебель Хафит – самая высокая точка эмирата Абу-Даби, достигающая 1 249 м. Здесь расположены 500 древних захоронений, относящихся к 3 тысячелетию до н. э.

Расположенный в сердце города, недалеко от государственного музея, оазис Аль-Айна полон финиковых садов, во многих из которых до сих пор собираются хорошие урожаи. Оазис орошается при помощи традиционных средств ирригации. Каналы несут воду к финиковым пальмам, позволяя им жить и плодоносить в сердце города. Он раскинулся на 1 200 гектаров (примерно 3 000 акров), здесь высажено более 147 000 финиковых пальм 100 различных сортов.

Всего в 10 километрах от Аль-Айна (по дороге в Дубай) расположены археологические сады Hili. На территории археологического памятника находятся остатки поселения бронзового века (2500‑2000 гг. до н. э.), которое было восстановлено в 1995 году. Оно является источником ценнейших находок в регионе, возраст многих из которых оценивается более чем в 4000 лет.