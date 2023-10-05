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ІталіяТуризм

Флоренція заборонить туристам для бронювання найпопулярніший у світі сервіс

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Флоренція заборонить туристам для бронювання найпопулярніший у світі сервіс

Італійська Флоренція запровадить заборону на короткострокове бронювання нерухомості для туристів. Йдеться про обмеження оренди лише через окремий сервіс, але зі світовою популярністю. Це не просто крок для збереження культурної спадщини, а й відповідь на світову проблему овертуризму в історичних містах, пояснила місцева влада.

Мер Флоренції Даріо Нарделла наголосив, що зростання туристичного потоку в місті колиски епохи Відродження стало особливо яскравим після пандемії. Однак такий сплеск туристів – виклик для збереження унікальної історичної атмосфери регіону. “Ми вводимо просту заборону на території ЮНЕСКО, щоб виконати наші обов’язки щодо захисту культурної та матеріальної самобутності Історичного центру та пом’якшити наслідки підвищення орендної плати по всьому місту, яке безпосередньо пов’язане з бумом короткострокової оренди для туристів”, – процитував CNN голову міста.

Головна мета законопроекту – зберегти культурну спадщину та унікальність Флоренції. За інформацією видання з посиланням на дані місцевої міської ради, 75% усіх броней у місті припадає лише на 5% території, у тому числі на історичний центр, визнаний об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Закон також передбачає стимулювання власників нерухомості, які готові перевести свої об’єкти з Airbnb на довгострокову оренду у вигляді повного звільнення від податків на нерухомість протягом трьох років. Нарделла наголосив, що це рішення не має зворотної сили.

Уточнювалося, що з моменту оголошення умов роботи на ринку оренди з платформи короткострокових бронювань пішли 4000 об’єктів. Якщо цей закон буде схвалено, він набуде чинності вже наступного місяця.

Ініціатива італійського міста не нова

Флоренція підхопила світову тенденцію про відмову від короткострокової оренди для туристів. Наприклад, у Відні (Австрія) запроваджено обмеження на здачу квартир в оренду більш ніж на 90 днів на рік. У Парижі (Франція) також розглядає подібні заходи. Щоправда, межа оренди буде встановлена строком на 120 днів. Все це, як стверджує європейська влада, спрямоване на те, щоб зберегти автентичність міст та запобігти зростанню цін на житло через оренду, якою охоче користуються мандрівники.

Довідка: Флоренція, столиця Тоскани, славиться своєю багатою культурною та історичною спадщиною. Це місто в Італії відоме своїми музеями, включаючи Уффіці та Галерею Академії, де зберігаються твори мистецтва Ренесансу, такі як Давид Мікеланджело. Флоренція також є батьківщиною Данте Аліг’єрі і відома своїми чудовими соборами, мостами, вузькими вуличками та чудовою тосканською кухнею. Входить до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

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