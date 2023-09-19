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Софійський собор, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Софійський собор, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою
PHOTO BY DIMA PIMA ON UNSPLASH

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включив Софійський собор у Києві та пов’язані з ним монастирські будівлі, Києво-Печерську лавру, а також ансамбль історичного центру Львова до списку всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою.

Члени Комітету ЮНЕСКО вважали, що цим об’єктам загрожує небезпека на тлі війни у зв’язку з обстрілами Києва та Львова.

Крім ризику прямого удару, ці об’єкти вразливі для ударних хвиль, спричинених бомбардуванням інших міст, визнав комітет.

Внесення пам’яток культури до списку нагадає країнам-членам ООН про відповідальність зробити свій внесок у захист цих об’єктів, зазначили у комітеті.

ЮНЕСКО вважає, що цей крок спричинить фінансову та технічну допомогу з боку держав.

У січні на тлі російських атак до цього ж списку внесли Одесу.

Заявку подавав президент України Володимир Зеленський.

ЮНЕСКО визнало слід, який місто залишило у кінематографі, літературі та мистецтві.

Після цього Одеса отримала доступ до технічної та фінансової міжнародної підтримки — Україна може вимагати її забезпечення захисту чи відновлення.

Софійський собор було збудовано в 11 столітті в центрі Києва, символізуючи собою „новий Константинополь“.

Вплив Києво-Печерської лаври сприяв поширенню православної віри та думки на європейському континенті у 17-19 століттях, зазначили у ЮНЕСКО.

Середньовічне планування Львова, перша згадка про яку датується 1256 роком, зараз збережена майже без змін.

У липні ЮНЕСКО засудила обстріл історичної будівлі у Львові, розташованої поблизу історичного центру міста. Тоді організація звинуватила Росію у порушенні Конвенції про захист культурних цінностей — на той час під обстріл уперше з 24 лютого 2022 року потрапила територія, яка перебуває під захистом її протоколів.

Нині список об’єктів ЮНЕСКО, яким загрожує небезпека, включає понад 50 позицій — серед них, наприклад, Старе місто в Єрусалимі та історичний центр Відня.

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