Влада Шарджі заборонила іноземцям орендувати житло

Влада Шарджі заборонила іноземцям орендувати житлові будинки в районі Al Dhaid. Як повідомили у місцевому муніципалітеті, рішення спрямоване на захист приватного життя громадян, а також їхніх звичаїв та традицій.

Відповідне рішення ухвалив шейх Султан бен Мухаммед Аль Кассімі, правитель Шарджі, після зустрічі з місцевими жителями. У муніципалітеті зазначили, що заборона поширюється на всі вісім житлових кварталів міста.

Восени 2020 року поліція та муніципалітет Шарджі взялися за виселення «холостяків» із сімейного району Qadisiya. Виселення почалося після надходження скарг на безпеку від місцевих жителів, які заявили, що несімейні орендарі поводяться неналежним чином.

Холостяки, зокрема, робітники та водії таксі, були переселені до спеціальних гуртожитків. Даний житловий район привернув увагу до своєї густонаселеності, коли у 2018 році тут сталася пожежа на великій віллі, яка забрала життя двох людей – матері та сина. Ще 64 особи отримали травми та опіки. З’ясувалося, що у будинку жили близько 70 малозабезпечених робітників.

У жовтні 2021 року мешканці одного з найстаріших районів Дубай, Jebel Ali Village, отримали повідомлення про виселення. Як повідомила компанія-забудовник Nakheel, селище, побудоване у 1970-х роках, пройде планову реконструкцію.

Реконструкція дозволить продовжити термін життя району та зберегти його для майбутніх поколінь. У селищі – близько 290 будинків, він знаходиться за 30 км від адміністративного центру Дубай. Спочатку він був побудований для працівників морського порту Джебель Алі.

Раніше реконструкцію вже пройшов місцевий клуб, також один із найстаріших у Дубай. Зазначається, що деякі будівлі стали непридатними. Забудовник також створив службу підтримки, яка допоможе мешканцям селища із переїздом.