В ОАЕ до 2025 року збудують перші «вертикальні» аеропорти для літаючих таксі

До 2025 року в Дубаї та Абу-Дабі (ОАЕ) з’являться перші «вертикальні» аеропорти для таксі — вертипорти.

Будівництвом літаючих таксі займеться американський виробник повітряних електромобілів Archer у співпраці з оператором авіапослуг Falcon Aviation.

Між вертипортами Дубая та Абу-Дабі курсуватиме аеротаксі Midnight компанії Archer, пілотуємий чотиримісний електролітак, який призначений для здійснення швидких перельотів.

Таксі обіцяють зробити безпечним і не надто галасливим транспортом, а вартість польоту в них буде доступною.

В ОАЕ очікують, що завдяки появі літаючим таксі значно скоротиться час поїздок: замість 60 — 90 хвилин проїзду на автомобілі можна буде за 10 — 30 хвилин дістатися електричним повітряним таксі.