Власти Шарджи запретили иностранцам арендовать жилье

Власти Шарджи запретили иностранцам арендовать жилые дома в районе Al Dhaid. Как сообщили в местном муниципалитете, решение направлено на защиту частной жизни граждан, а также их обычаев и традиций.

Соответствующее решение принял шейх Султан бен Мухаммед Аль Кассими, правитель Шарджи, после встречи с местными жителями. В муниципалитете отметили, что запрет распространяется на все восемь жилых кварталов городка.

Осенью 2020 года полиция и муниципалитет Шарджи взялись за выселение «холостяков» из семейного района Qadisiya. Выселение началось после поступления жалоб на безопасность от местных жителей, которые заявили, что несемейные арендаторы ведут себя неподобающим образом.

Холостяки, в частности, рабочие и водители такси, были переселены в специальные общежития. Данный жилой район привлек внимание к своей густонаселенности, когда в 2018 году здесь произошел пожар на большой вилле, унесший жизни двоих человек – матери и сына. Еще 64 человека получили травмы и ожоги. Выяснилось, что в доме жили около 70 малообеспеченных рабочих.

В октябре 2021 года жители одного из старейших районов Дубая, Jebel Ali Village, получили уведомления о выселении. Как сообщила компания-застройщик Nakheel, поселок, построенный в 1970-х годах, пройдет плановую реконструкцию.

Реконструкция позволит продлить срок жизни района и сохранить его для будущих поколений. В поселке – около 290 домов, он находится в 30 км от административного центра Дубая. Изначально он был построен для работников морского порта Джебель Али.

Ранее реконструкцию уже прошел местный клуб, также один из старейших в Дубае. Отмечается, что некоторые здания прошли в негодность. Застройщик также создал службу поддержки, которая поможет жителям поселка с переездом.